Boris Johnson kendisiyle röpotaj yapmak isteyen gazeteciden 1 milyon dolar istedi Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de röportaj yapan ünlü gazeteci Tucker Carlson, Boris Johnson'ın Ukrayna hakkında röportaj vermek için 1 milyon dolar talep ettiğini açıkladı.

ensonhaber.com

2022'nin Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, taraflardan da açıklamalar geliyor..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son röportajını ünlü gazeteci Tucker Carlson ile yapmış ve Carlson Batılı ülkelerden "Rus destekçisi" yorumlarıyla tepki toplamıştı.

Carlson, Putin ile tartışmalı röportajının ardından ilk kez konuştu.

Otoriter Rus rejimini desteklediğini reddeden Carlson, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunmasının sadık bir destekçisi olan eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de röportaj yapmak istediğini ancak Johnson'ın kendisini suçladığını belirtti.

Röportaj için 1 milyon dolar istedi

Russia Today'ın haberine göre Carlson, Boris Johnson'ın bu konuda röportaj vermek için 1 milyon dolar istediğini söyledi.

"Bana 'Kremlin maşası' falan diyor"

Carlson, şu ifadeleri kullandı:

Moskova'dayım, röportajı yapmak için bekliyorum, röportaj yaptığımız ortaya çıkıyor ve Boris Johnson adındaki adam tarafından hemen suçlanıyorum. Bana 'Kremlin'in maşası' falan diyor... Ben de Johnson'dan bir röportaj talebinde bulundum, çünkü o beni sürekli suçluyor.

Ödeme seçenekleri: ABD doları, altın, bitcoin

Bir danışmanın kendisine geri dönüş yaptığını söyleyen Carlson, eski başbakan Johnson'ın röportaj vermek için 1 milyon dolar istediğini öğrendi.

Boris Johnson gazeteciye Ukrayna hakkındaki tutumunu açıklamak için 1 milyon ABD doları, altın ya da bitcoin istiyor.

"Putin'i savunmuyorum ama o benden 1 milyon dolar istemedi"

Carlson bu talep hakkında, "Daha yeni Vladimir Putin'le röportaj yaptım. Putin'i savunmuyorum ama o benden bir milyon dolar istemedi!" dedi.