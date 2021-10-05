Boris Johnson: Son derece güvenilir tedarik zincirimiz var

İngiliz başbakan, ülkesinde yakıt konusunda yaşanan sıkıntılara değindi. Johnson, "Tedarik zinciri sorunu, büyük ölçüde ekonomik toparlanmanın gücünden kaynaklanıyor." dedi.

İngiltere'de akaryakıt tedariki konusundaki kıtlığa karşı askerler devreye alındı.

Ülkede silahlı kuvvetler personeli, dünden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başladı.

İNGİLİZ ASKERLER İŞ BAŞINDA

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü sürücü olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlıyor.

Askerler, petrol istasyonlarında iş başındayken objektiflere yansıdı.

"BU YIL NOEL DAHA İYİ GEÇECEK"

İngiltere'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri krizine ilişkin Başbakan Boris Johnson'dan açıklama geldi.

Johnson, ülkede son dönemde yaşanan tedarik zinciri krizine rağmen, bu yıl Noel döneminin geçen yıla kıyasla daha iyi geçeceğini bildirdi.

"TEDARİK ZİNCİRİMİZ GÜVENİLİR"

BBC’ye değerlendirmede bulunan Başbakan Johnson, "Bu yıl Noel, geçen seneye kıyasla büyük ölçüde daha iyi olacak. Ülkede son derece güvenilir tedarik zincirine sahibiz." dedi.

127 SÜRÜCÜ GEÇİCİ VİZEYİ KABUL ETTİ

Johnson, ayrıca İngiliz hükümeti tarafından acilen ağır akaryakıt araçlarını kullanacak olan 300 yabancı sürücüye yapılan geçici vize teklifinin ise şimdiden 127 sürücü tarafından kabul edildiği kaydetti.

Geçici vize programının toplamda 5 bin ağır vasıta sürücüsünü kapsadığını belirten Johnson, "Kara yolu taşımacılığı sektörüne söylediğimiz şey; tamam, getirmek istediğiniz sürücülerin isimlerini bize verin. Vizeleri halledelim. 5 bin vizeniz daha var. Şimdiye kadar sadece 127 isim verdiler. Bunun gösterdiği şey, küresel sıkıntıdır." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK TOPARLANMANIN GÜCÜNDEN KAYNAKLANIYOR"

Johnson ülkede devam eden tedarik zinciri krizine ilişin olarak, "Tedarik zinciri sorunu, büyük ölçüde ekonomik toparlanmanın gücünden kaynaklanıyor. Perakende market zincirlerimizdeki, gıda işleme endüstrimizdeki lojistik uzmanlarının bu durumla başa çıkması, ihtiyaç duydukları personeli bulması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"ARZ DEĞİL, TALEP SORUNU"

İngiliz radyosu LBC’ye de konuşan Başbakan Johnson, "Pompalardan benzin alamamanın ne kadar zor olduğunu anlıyorum ama tekrar etmeliyim ki bu büyük ölçüde bir arz sorunu değil, bir talep sorunuydu. Anladığım şey, tanker ve kamyon sürücülerinin, son birkaç gündür pompalara bir haftalık ortalamadan daha fazla tedarik sağladıkları." şeklinde konuştu.

NAKLİYE ARACI SÜRÜCÜSÜ EKSİKLİĞİ

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve koronavirüs salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

AKARYAKIT SORUNU DEVAM EDİYOR

İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği'nden (PRA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusu ve Londra'daki benzin istasyonlarının beşte birinden fazlasında akaryakıt bulunmadığı, İskoçya, Galler ve iç bölgelerde akaryakıt krizinin neredeyse sona ermek üzere olduğu belirtilmişti.

Ülkede, Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor.