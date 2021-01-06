Boris Johnson: Şu ana kadar 1.3 milyon kişiye aşı yapıldı

Boris Johnson: Şu ana kadar 1.3 milyon kişiye aşı yapıldı

Başbakan Johnson, şu ana kadar 1.3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldığı ve şubat ortasına kadar bu sayının 13 milyonu geçmesini hedeflediklerini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Johnson, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

1.3 MİLYON KİŞİYE AŞI YAPILDIĞINI AÇIKLADI

Johnson toplantıda, şimdiye kadar 80 yaşından büyük 650 bin kişiye koronavirüs aşısı yapıldığını söyledi.

Bu sayının ülkedeki 80 yaş üzerindekilerin yüzde 23'ünü oluşturduğunu kaydeden Johnson, böylece virüs karşısında en savunmasız olanların 4'te birinin yaklaşık 2-3 hafta içinde önemli bir korumaya sahip olacağını belirtti.

Johnson, toplamda ise 1.3 milyon kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

"ŞUBAT ORTASINA KADAR 13 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE AŞI YAPMAK İSTİYORUZ"

Gelecek haftaya kadar ülke genelinde yaklaşık 1000 aşı merkezi oluşturacaklarını ifade eden Johnson, hedeflerin de şubat ortasına kadar 13 milyondan biraz daha fazla kişiye aşı yapılması olduğunu bildirdi.

HEDEF KARANTİNAYI KALDIRMAK

Başbakan Johnson, artan vakalar karşısında dün karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak'ta vurulmuştu.