Boris Johnson'ın babası Stanley'e 200 sterlin maske takmama cezası

Gazete aldığı sırada maskesiz görüntülenen Stanley Johnson'a ceza kesildi. Baba Johnson, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

İngiltere, yeniden artışa geçen koronavirüs vakalarına karşı sert tedbirler aldı.

Ülkede test sonucu pozitif çıkanlara, karantinayı ihlal etmesi halinde 10 bin sterlin para cezası kesilecek.

Ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası iki katı artırılarak, 200 sterline çıkarıldı.

MASKE TAKMADI

Başbakan Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson'ın, alışveriş sırasında önlem almadığı görüldü.

Baba Johnson'ın, koronavirüs kurallarını ihlal ettiği ve yüz maskesi olmadan alışveriş yaptığı tespit edildi.

Objektiflere yakalanan ve gazete satın aldığı görülen 79 yaşındaki Stanley Johnson'a, 200 sterlin para cezası verildi.

"ÜÇ HAFTADIR İNGİLTERE'DE DEĞİLDİM"

Mirror'a konuşan Johnson, "Üç haftanın ardından yeniden İngiltere'ye döndüğüm gündü. O dönemde kurallar değişmiş olabilir. Gerçekten büyük bir alışveriş adamı değilim." dedi.

"ÜZGÜNÜM"

Stanley Johnson, yaşadığı durum nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Kesinlikle herkesi maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarından emin olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.