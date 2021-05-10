Boris Johnson'ın Karayipler tatiline soruşturma

2019 yılında yapılan ve 15 bin sterlinlik ödemeyle gündeme gelen tatil, inceleme altına alındı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Karayipler tatili nedeniyle soruşturuluyor.

Johnson hakkında, 2019 Noel'inde nişanlısı Carrie Symonds ile Karayipler tatilini kimin ödediği konusunda soruşturma başlatıldı.

KARAYİPLER TATİLİ İNCELENİYOR

Independent'ın haberine göre, Parlamento Standartlar Komiseri Kathryn Stone, milletvekillerinin iş ahlakına dair olası bir ihlali incelemekte olduklarını doğruladı.

Başbakan Johnson, İngiliz parlamentosuna yaptığı açıklamada, 26 Aralık-5 Ocak tarihlerinde kaldıkları villanın 15 bin sterlinlik ödemesinin iş insanı David Ross tarafından yapıldığını söylemişti. Ross'un sözcüsü ise Johnson'ı yalanlamıştı.

Ayrıca, villanın sahibinin Ross olmadığı kaydedildi.

EV YENİLEME SORUŞTURMASI

Tatille ilgili usulsüzlük iddiasının yanı sıra İngiltere Başbakanı Johnson, 'ev yenileme' konusunda da gündemde.

Johnson ve Muhafazakar Parti'nin, Downing Street’teki başbakanlık konutunun yenilenmesiyle ilgili seçim kanununu ihlal edip etmedikleri konusunda soruşturmaya tabi tutulacağı belirtilmişti.