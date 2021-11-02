Boris Johnson'ın kardeşi Rachel Johnson, büyük büyükannesini anlattı

İngiliz başbakanın kız kardeşi, Hanife Feride'nin sürgün sırasında yaşadıklarını kaleme aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ailesinin köklerinin Osmanlı'ya uzanmasıyla biliniyor.

Johnson'ın kız kardeşi Rachel Johnson, büyük büyükannesinin başından geçenleri anlattı.

HANİFE FERİDE'DEN BAHSETTİ

Times gazetesi için bir yazı kaleme alan Johnson, büyük büyükannesi Hanife Feride'nin Çerkes olduğunu ve sürgün sırasında İstanbul'da tüccar olan Ahmet Hamdi'ye satıldığını söyledi.

"BORIS GİBİ BİR TORUNU OLDU" AÇIKLAMASI

Feride'nin Hamdi ile evliliğinden bahseden Johnson, evliliğin büyük büyükannesinin "bahtını açtığını ve dünya lideri torununun" doğduğunu kaydetti.

Johnson, elde ettiği bulgulara ilişkin üzüntü duymadığını ancak verilerin kendisini düşündürdüğünü belirtti.

JOHNSON’IN OSMANLI ATALARI

Boris Johnson, Osmanlı Devleti'nin son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde dünyaya geldi.

"SATILMASAYDI GÖRÜCÜ USULÜ EVLENECEKTİ"

Mail'in aktardığı habere göre, büyük büyükannesi Feride'yi işaret eden Rachel Johnson, "Sonuçta satılmamış olsaydı, muhtemelen zaten görücü usulü bir evliliği olacaktı." dedi.