Boris Johnson'ın şemsiyesiyle imtihanı

Polis anma törenine katılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yağmur başlayınca şemsiyesini açmak isterken zor anlar yaşadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Staffordshire ilçesinde yeni bir polis anıtı için düzenlenen tören sırasında sert hava muhalefeti ile karşılaştı.

ŞEMSİYESİ İKİ KEZ TERS DÖNDÜ

Yağmur başlayınca Johnson'un açmaya çalıştığı şemsiyesi iki kez ters döndü ve yaşanan durum başbakan ve izleyenleri gülümsetti.

UZUN UĞRAŞLAR SONUNDA ŞEMSİYESİNİ DÜZELTTİ

İngiltere yayın kuruluşu Sky tarafından yayınlanan görüntülerde, törende Prens Charles'ın yanında oturan Johnson'ın uzun uğraşlarının ardından şemsiyesini düzgün hale getirebildiği izlendi.

İngiltere Başbakanı Johnson'un şemsiyesi iki kez ters döndü VİDEO