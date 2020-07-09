Borrell: Türkiye ile olumsuz eğilimi sonlandırmalıyız

Ankara ile ortak çıkarları işaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, ilişkileri tersine çevirmeleri gerektiğini söyledi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) düzenlediği ziyaretlerin ardından Türkiye'de üst düzey temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara-Brüksel ilişkilerine değindi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Akdeniz ile ilgili oturumunda konuştu.

"AB'NİN ÇIKARINI ETKİLİYOR"

Akdeniz'de istikrar ve güvenliği sağlamanın kolektif angajman gerektirdiği görüşünü paylaşan Borrell, Libya ve Suriye'de süren çatışmalar ile bölgedeki gelişmelerin AB'nin çıkar ve güvenliğini doğrudan etkilediğini söyledi.

AB yetkilisi, bunun kontrolsüz göç, terörizm ve siyasi istikrarsızlıkla kendini gösterdiğini ifade etti.

"OLUMSUZ EĞİLİMİ TERSİNE ÇEVİRMELİYİZ"

Borrell, "Türkiye önemli bir ortak, aday ülke ve NATO müttefikimiz. İlişkilerimizdeki mevcut olumsuz eğilimi sonlandırmalı ve tersine çevirmeliyiz." dedi.

Doğu Akdeniz'de güvenliğin "misillemeler" yerine müzakere ve diyalogla sağlanacağının altını çizen Borrell, Türkiye ile çok sayıda ortak çıkar alanı bulunduğunu, pazartesi günü düzenlenecek Dış İlişkiler Konseyi'nde gelecekteki ilişkilerin ele alınacağını bildirdi.

"TÜRKİYE İLE ORTAK ÇIKARLARIMIZI GÖZ ARDI EDEMEYİZ"

Borrell, "Türkiye de bölgedeki, Suriye ile Libya'daki durumdan etkilenen ve etkin olan aktörlerden biri." dedi.

Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı'nın yanı sıra farklı konularda görüş ayrılıkları bulunduğuna dikkati çeken Borrell, "Ancak ortak çıkarlarımızı da göz ardı edemeyiz. Türkiye 3.5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya karşı çok cömert davrandı ve dayanışma gösterdi." ifadesini kullandı.

Borrell, "Türkiye Doğu Akdeniz'de agresif bir tutum sergiliyor." diyerek, diğer taraftan Suriye ve Libya'da siyasi çözüm sağlanması için Türkiye ile birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

"ÜYE ÜLKELERİMİZİN HAKLARINI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

"Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı olduğumuza ilişkin açık mesaj verdik. Değerlerimizi, üye ülkelerimizin sınır ve egemenlik haklarını koruma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanan Borrell, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanması konusunda da kararlı olduklarını kaydetti.