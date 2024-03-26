Borrell: Ukrayna'yı sevdiğimiz için desteklemiyoruz AB'nin üst düzey yetkilisi Borrell, Rusya'nın kazanmasını göze alamayacaklarını söyledi. Borrell, "Aksi takdirde ABD ve Avrupa'nın çıkarları çok zarar görecektir" dedi.

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ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'yı desteklemelerinin kendi çıkarlarına olduğunu söyledi.

Borrell, CNN yayınında Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin konuşan Borrell, Avrupalılar olarak savunma konusunda daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini anlattı.

"Rusya'nın kazanmasını göze alamayız"

Ukrayna'ya destek verme noktasında kararlılık, güç ve gerçek irade göstermeleri gerektiğini belirten Borrell, "Rusya'nın bu savaşta kazanmasını göze alamayız." dedi.

" ABD ve Avrupa'nın çıkarları çok zarar görecek"

Borrell, Batı'nın çıkarlarına vurgu yaptığı ifadelerinde şunları dile getirdi:

Aksi takdirde ABD ve Avrupa'nın çıkarları çok zarar görecektir. Bu yalnızca cömertlik meselesi değil.

"Ukraynalıları sevdiğimiz için desteklemiyoruz"

"Mesele Ukraynalıları sevdiğimiz için Ukrayna'yı desteklemek de değil." ifadesini kullanan Borrell, şöyle devam etti: