Botsvana'dan Almanya'ya görülmemiş tehdit: 20 bin fil göndeririz Devlet Başkanı Masisi, Berlin yönetiminin av ekipmanı yasağına tepki gösterdi. Masisi, 20 bin fil gönderme tehdidinin şaka olmadığını söyledi.

AA

Afrika ülkesi Botsvana, Almanya'yı fil göndermekle tehdit etti.

Botsvana, dünyanın en yoğun fil nüfusuna ev sahipliği yapmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, fil avcılığına önlemek amacıyla av malzemeleri satışına yönelik kısıtlamalar getirmek isteyen Almanya'yı, 20 bin fil göndermekle tehdit etti.

Almanya'dan av ekipmanı satışına yasak

Masisi, Bild gazetesine verdiği demeçte, Alman hükümetinin Afrika'da fil nüfusunu korumak için, av malzeme ve ekipmanlarının satışı yasağına yönelik girişimini eleştirdi.

Fil nüfusu patlama yaşadı: Avcılığı savunuyorlar

Yaklaşık 130 bin filin yaşadığı Botsvana'da, koruma çabaları sonucunda fil nüfusunun patlama yaşadığına dikkati çeken Masisi, fil sürülerinin mülklere ve mahsullere hasar verip, insanların ölümüne yol açtığını belirtti.

Masisi, avcılığın, fil nüfusunu kontrol altına almak için etkili bir yöntem olduğuna değinerek, "Berlin'de oturup Botsvana'daki meselelerimiz hakkında fikir sahibi olmak çok kolay." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya 20 bin fil tehdidi

Botsvana'nın mevcut fil nüfusunu azaltmak için halihazırda Angola'ya 8 bin fil verdiğini hatırlatan Masisi, fil nüfusunun korunmasına yönelik faaliyetlere devam etmeleri durumunda Almanya'ya 20 bin fil gönderebileceklerini ifade etti.

"Bu şaka değil"

Masisi, bunun bir şaka olmadığını vurgulayarak, "hayır" cevabını da kabul etmeyeceklerini belirtti.

Botsvana'da fil avcılığı

Dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan Botsvana'da, fil avcılığı 2014 yılında yasaklanmıştı. Bu yasak, fil nüfusundaki patlama ve yerel halkın talebi doğrultusunda 2019'da kaldırılmıştı.

Alman Çevre Bakanlığı, Afrika ülkelerine av malzemesi ihracatına kısıtlama getirilmesi yönünde bir girişimi gündeme getirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)