Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronaya meydan okumaya devam ediyor

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronaya meydan okumaya devam ediyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerinin tezahüratları üzerine denize atlayarak, yanlarında yüzdü. Bolsonaro’yu bir anda karşısında gören halk, sosyal mesafe kurallarını unuttu.

Koronavirüse yönelik önlemlere karşı takındığı umursamaz tutumu nedeniyle eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına meydan okumaya devam ediyor.

Sao Paulo eyaletinde bulunan Praia Grande plajı yakınlarında tekne gezintisi yapan Bolsonaro, kendisini fark eden plajdaki kalabalığa el salladı.

BOLSONARO, KORONAVİRÜSÜ UMURSAMAMAYA DEVAM EDİYOR

Bolsonaro, destekçilerinin coşkulu tezahüratları üzerine teknesinden denize atlayarak, yanlarına yüzdü.

Devlet Başkanı’nı karşılarında gören Brezilyalılar, sosyal mesafe kurallarını unutarak Bolsonaro’nun etrafında toplandı.

Bolsonaro'yı kalabalıktan korumaya çalışan Kurumsal Güvenlik Ofisi (GSI) memurları güvenlik kordonu oluşturdu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronaya meydan okumaya devam ediyor- İZLE

"KORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN TEK YOLU D VİTAMİNİ"

Geçtiğimiz günlerde Bolsonaro, Sao Paulo Valisi Joao Doria’nın korona virüs önlemleri kapsamında bazı plajların kapatılması talebini eleştirerek, “Koronavirüsten korumanın tek yolu D vitamini" demişti. Doria'nın “sorumsuz sorumlu” olduğunu belirten Bolsonaro, valiye insanlardan korkmaması ve halkın arasına karışması tavsiyesinde bulunmuştu.