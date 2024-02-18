Brezilya Devlet Başkanı Lula İsrail'e sert tepki! "Gazze'de yaşananlar soykırım" Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır" dedi.

İHA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'ye yaptığı saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor..

Gazze'deki katliam, yıkım ve işgale uluslararası toplumdan sert tepkiler geliyor..

Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gazze'de yaşanan soykırım"

Gazze'de yaşananların bir savaş olmadığını belirten Lula, şunları söyledi:

Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş.

Hitler benzetmesi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Holokost ile aynı olduğunu belirten Lula, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenler tarihin başka hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında oldu, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde" dedi.

İsrail’den Lula’ya tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lula’nın açıklamasının ardından Brezilya’nın İsrail büyükelçisinin yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Katz, "Brezilya Devlet Başkanı'nın sözleri utanç verici ve ciddi. Hiç kimse İsrail'in kendini savunma hakkına zarar veremez. Ofisimdeki çalışanlara Brezilya Büyükelçisini yarın bir kınama görüşmesi için çağırmalarını emrettim” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)