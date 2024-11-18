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Haber Merkezi

Birçok ülke liderinin ve temsilcinin bir araya geleceği G20 Zirvesi, Brezilya'nın Rio de Janeiro'da ketinde gerçekleşecek.

Zirve öncesi özellikle liderlerin eşlerinin katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte söz alan Brezilya Devlet Başkanının eşi Rosângela "Janja" Lula da Silva, skandal niteliğinde bir olaya karıştı.

MUSK'A KÜFRETTİ

Leydi Lula da Silva, sosyal medyanın düzenlenmesi ve yanlış bilgilendirmeyi engelleme gerekliliği üzerine konuşurken bir gemi sireni çaldı.

Gürültüden rahatsız olan Leydi, daha önce ülkelerinde X uygulamasını güvenlik endişeleri nedeniyle askıya almaları sonucu sorun yaşadıkları Elon Musk'ı andı.

Sözünü bölen ses için "Sanırım bu Elon Musk." diyerek şaka yapan Leydi, ardından "Senden korkmuyorum, s***k Elon Musk." dedi.

"BİR SONRAKİ SEÇİMİ KAYBEDECEKLER"

Musk, Janja'nın açıklamalarının paylaşıldığı bir videoya gülme emojisi ekleyerek tepki gösterdi.

Başka bir paylaşımında ise "Bir sonraki seçimi kaybedecekler." ifadesine yer veren Musk, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva'ya atıfta bulundu.