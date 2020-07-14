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    Brezilya polisinden, gözaltına alınan kişiye şiddet

    Çevreyi yüksek sesle rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişiden birinin boğazına ayağıyla bastıran polis, tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 12:24
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    Brezilya polisinden, gözaltına alınan kişiye şiddet

    Tüm dünyada yankı uyandıran siyahi George Floyd'un, polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından benzer bir olay Brezilya'da yaşandı.

    Sao Paulo kentinde, iki arkadaşın çevreyi yüksek sesle rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

    İhbar edilen kişiler ile polis bir süre tartışırken, daha sonra sözlü tartışmanın dozu arttı.

    DARBEDEREK GÖZALTINA ALDILAR

    İki arkadaş, polis şiddeti sonucu gözaltına alınırken, o anlar kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde polisin, gözaltına alınanlardan birini yere yatırıp boğazına ayağıyla bastırması dikkat çekti.

    Brezilya'da polis şiddeti kamerada

    POLİSLER GÖREVDEN ALINDI

    Tepkilere sebep olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının arından Sao Paulo Valisi Joao Doria, polislerin görevden alındığını ve haklarında işlem başlatılacağını duyurdu.

    Brezilya polisinden, gözaltına alınan kişiye şiddet #1

    "BAYILMIŞTI, YERDE YATIYORDU"

    Arkadaşı gözaltına alınırken polisle konuşmaya çalıştığını belirten 51 yaşındaki kadın, “Ona daha fazla vurmamalarını söyledim. Zaten bayılmıştı yerde yatıyordu.” ifadelerini kullandı.

    Brezilya polisinden, gözaltına alınan kişiye şiddet #2

    16 DİKİŞ ATILDI

    Hastaneye kaldırılan kadının da boynundan yaralandığı, vücudunun bazı yerlerinde kesikler olduğu ve 16 dikiş atıldığı belirtildi.

    Brezilya polisinden, gözaltına alınan kişiye şiddet #3

    Brezilya polisinden, gözaltına alınan kişiye şiddet #4

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