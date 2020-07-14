Brezilya polisinden, gözaltına alınan kişiye şiddet

Çevreyi yüksek sesle rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişiden birinin boğazına ayağıyla bastıran polis, tepkilere neden oldu.

Tüm dünyada yankı uyandıran siyahi George Floyd'un, polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından benzer bir olay Brezilya'da yaşandı.

Sao Paulo kentinde, iki arkadaşın çevreyi yüksek sesle rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi.

İhbar edilen kişiler ile polis bir süre tartışırken, daha sonra sözlü tartışmanın dozu arttı.

DARBEDEREK GÖZALTINA ALDILAR

İki arkadaş, polis şiddeti sonucu gözaltına alınırken, o anlar kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde polisin, gözaltına alınanlardan birini yere yatırıp boğazına ayağıyla bastırması dikkat çekti.

Brezilya'da polis şiddeti kamerada

POLİSLER GÖREVDEN ALINDI

Tepkilere sebep olan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının arından Sao Paulo Valisi Joao Doria, polislerin görevden alındığını ve haklarında işlem başlatılacağını duyurdu.

"BAYILMIŞTI, YERDE YATIYORDU"

Arkadaşı gözaltına alınırken polisle konuşmaya çalıştığını belirten 51 yaşındaki kadın, “Ona daha fazla vurmamalarını söyledim. Zaten bayılmıştı yerde yatıyordu.” ifadelerini kullandı.

16 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılan kadının da boynundan yaralandığı, vücudunun bazı yerlerinde kesikler olduğu ve 16 dikiş atıldığı belirtildi.