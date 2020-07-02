Brezilya'da 1038 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 60 bin 632'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, bilanço artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel verileri paylaştı.

Verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 1038 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 60 bin 632 oldu.

BİR GÜNDE 46 BİN 712 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da 46 bin 712 artarak 1 milyon 448 bin 753'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 289 bin 935 vaka ve 15 bin 030 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 198 kişinin ölümüne neden olan virüs, 115 bin 278 kişide görüldü.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 741 ÖLÜM

Öte yandan, Meksika Sağlık Bakanlığı tarafından da güncel veriler açıklandı.

Üllkedeki virüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 741 artarak 28 bin 510'a ulaşırken, vaka sayısı da 5 bin 681 artışla 231 bin 770'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 138 bin 319 kişi ise iyileşti.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 434 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede 434 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 17 bin 834'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte de 19 bin 148 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 604 bin 641'e çıktı. Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 359 bin 860 kişi iyileşti.