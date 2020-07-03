Brezilya'da 1252 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 61 bin 884'e yükseldi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, bilanço artıyor...

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel verileri paylaştı.

Verilere göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 1252 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 61 bin 884 oldu.

BİR GÜNDE 48 BİN 105 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da 48 bin 105 artarak 1 milyon 496 bin 858'e yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 302 bin 179 vaka ve 15 bin 351 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 10 bin 332 kişinin ölümüne neden olan virüs, 116 bin 823 kişide görüldü.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 679 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı ise ülkede son 24 saatte 679 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Böylelikle Meksika'daki toplam can kaybı da 29 bin 189'a ulaştı.

Vaka sayısı da 6 bin 741 artışla 238 bin 511'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 142 bin 593 kişi iyileşti.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 391 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı da güncel verileri paylaştı.

Ülkede, bir günde 391 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 18 bin 225'e yükseldi. Son 24 saatte 22 bin 527 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 627 bin 168'e çıktı.

Öte yandan, şimdiye kadar virüse rastlanan 379 bin 902 kişi ise iyileşti.