Brezilya'da 1280 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 59 bin 594'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından, ülkedeki güncel koronavirüs verileri paylaşıldı.

Verilere göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 1280 kişi daha yaşamını yitirdi. Böyelikle toplam can kaybı 59 bin 594 oldu.

Üledeki vaka sayısı da 33 bin 846 artarak 1 milyon 402 bin 41'e yükseldi.

RİO DE JANEİRO'DA CAN KAYBI 10 BİNİ GEÇTİ

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 238 bin 380 vaka ve 14 bin 763 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise virüs kaynaklı ölü sayısı 10 bini geçti.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 648 ÖLÜM

Öte yandan, Meksika Sağlık Bakanlığı da güncel verileri paylaştı.

Verilere göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs kaynaklı can kaybı 648 artarak 27 bin 769'a ulaştı. Vaka sayısı da 5 bin 432 artışla 226 bin 89'a çıktı.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 507 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkede 507 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle salgın kaynaklı can kaybının 17 bin 400'e yükseldiği belirtildi.

Sson 24 saatte 18 bin 653 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 585 bin 493'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 347 bin 978 kişi iyileşti.