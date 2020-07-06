Brezilya'da 602 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 867'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, bilanço artmaya devam ediyor...

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 602 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı can kaybı 64 bin 867 oldu.

BİR GÜNDE 26 BİN 51 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da 26 bin 51 artarak 1 milyon 603 bin 55'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 320 bin 179 vaka ve 16 bin 78 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 906 bin 286 olarak kayda geçti.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 639 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı da güncel verilerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı can kaybı 273 artarak 30 bin 639'a ulaştı.

Vaka sayısı da 4 bin 683 artışla 256 bin 848'e çıkarken, bugüne kadar virüs tespit edilen 155 bin 604 kişi iyileşti.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 425 ÖLÜM

Hindistan'da ise son 24 saatte 425 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 19 bin 693'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 24 bin 248 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 697 bin 413'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 424 bin 433 kişi de iyileşti.