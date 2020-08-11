Brezilya'da 703 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 101 bin 752'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, bilanço artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede virüs sebebiyle son 24 saatte 703 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 101 bin 752 oldu.

BİR GÜNDE 22 BİN 48 VAKA

Vaka sayısı da 22 bin 48 artarak 3 milyon 57 bin 470’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 628 bin 415 vaka ve 25 bin 151 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 163 bin 812 olarak kayda geçti.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 705 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı can kaybı 705 artarak 53 bin 3'e ulaştı.

Vaka sayısı da 5 bin 558 artışla 485 bin 836'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar virüs tespit edilen 327 bin 993 kişi iyileşti.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 871 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise ülkede son 24 saatte 871 kişi yşamını yitirdi. Böylelikle tolam can kaybı 45 bin 257'ye çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 53 bin 601 artarak 2 milyon 268 bin 675'e ulaştı. Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 583 bin 489 kişi iyileşti.