Brezilya'da 905 kişi daha koronadan öldü

Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 477'ye yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 905 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 100 bin 477 oldu.

SON 24 SAATTE 49 BİN 970 VAKA

Ülkedeki vaka sayısı da 49 bin 970 artarak 3 milyon 12 bin 412’ye çıktı.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 621 bin 731 vaka ve 25 bin 16 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 94 bin 293 olarak kayda geçti.

HİNDİSTAN'DA BİR GÜNDE 935 ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 935 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 43 bin 453 oldu.

Vaka sayısı son 24 saatte 64 bin 399 artarak 2 milyon 153 bin 10’a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 480 bin 884 kişi iyileşti. Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

MEKSİKA'DA BİR GÜNDE 695 ÖLÜM

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı 695 artarak 52 bin 6'ya ulaşırken, vaka sayısı 6 bin 495 artışla 475 bin 902'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar virüs tespit edilen 318 bin 638 kişi ise iyileşti.