Göstericiler, koronavirüs aşısının zorunlu olacağını söyleyen Sao Paulo eyaleti Valisi'nin görevden alınmasını istedi.

Brezilya'da koronavirüs aşısına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Ülkenin en büyük iki kenti Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da bir araya gelen aşı karşıtı grup, aşı yapılması yönündeki kararları protesto etti.

SAO PAULO VALİSİ GÖREVDEN ALINSIN TALEBİ

Sao Paulo şehir merkezinde toplanan grup, koronavirüs aşısının zorunlu olacağını söyleyen Sao Paulo eyaleti Valisi Joao Doria'nın görevden alınmasını talep edip, aşı karşıtı sloganları attı.

AŞI KARŞITI GÖSTERİ

Diğer aşı karşıtı grup ise Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda Bolsonaro'nun teşvik ettiği "aşıyı ret kampanyası" lehinde gösteri düzenledi.

Brezilya'da aşı karşıtlarından protesto FOTO GALERi

AŞI YAPTIRACAĞIM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 63'E GERİLEDİ

Koronavirüs aşısı ülkede tartışma konusu olmaya devam ederken, aşı tartışmaları bu ayın sonunda yapılacak yerel seçim kampanyalarına yansıdı.

Sosyal medyada ise Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, aşıların olası yan etkilerine dair kampanya yürütüyor.

Ülke çapında bu hafta yapılan ankete göre, aşıyı yaptıracaklarını söyleyen Brezilyalıların oranı haziranda yüzde 85 iken, ekimde yüzde 63'e kadar geriledi.

"ÇİNLİLER İÇİN KOBAY OLMAYACAĞIZ"

Çin şirketi Sinovac'ın aşısı "CoronaVac", Bolsonaro ve taraftarlarının hedefi haline gelirken, Başkan, "Brezilyalıların Çinliler için kobay olmayacağını" söylemişti.

Vali Doria, geçen ay yaptığı açıklamada, Sao Paulo'da aşılamanın zorunlu olacağını söylemiş, Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ise ülkenin CoronaVac dozlarını satın almayı kabul ettiğini belirtmişti.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) da Butantan Enstitüsünce yürütülen aşı çalışmasından 6 milyon doz ithal etme izni vermesine karşın Bolsonaro, Çin'den aşı ithalatına izin vermeyeceğini, Vali Doria'nın aşıyı satın alacak başka birini bulması gerektiğini açıklamıştı.