Brezilya'da cebindeki telefon bomba gibi patladı

Haber Merkezi

Brezilya'nın Goias kentindeki bir süpermarkete giren çift, hiç beklemedikleri bir olay yaşadı.

Eşiyle rafları inceleyen kadının arka cebinde bulunan cep telefonu, bilinmeyen bir sebeple patladı.

Patlamanın etkisiyle vücudu yanan ve büyük bir panik yaşayan kadın, dükkanın içinde koşturmaya başladı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Cebinden yükselen alevlerle ortalıkta koşan kadına kocası yardım etti.

Adam, üzerinden çıkarttığı tişörtle karısının üzerinden yükselen alevleri söndürdü.

O anlar marketteki güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşananların ardından bir tıp merkezine kaldırılan kadının, birinci ve ikinci derece yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Yaralı kadının eşi, basına yaptığı açıklamada telefonu bir yıl önce satın aldıklarını ve olayı adli makamlara taşıyacaklarını belirtti.