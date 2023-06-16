Brezilya'da dansçı izleyicisinden yardım istedi, kolunu kırdı Bir festival sırasında farklı görüntüleri ortaya çıkarmak isteyen dansçı figürlerde kendisine yardımcı olması için sahneye çağırdığı seyircinin üzerine düştü.

ensonhaber.com

Brezilya'nın Monte Alegra şehrinde hayrete düşüren görüntüler kaydedildi.

Bir festivalde Dansçı Camilla Silva seyirciler arasından birini seçti.

Dansçı bu sırada kendisine dans figürleri sırasında eşlik etmesi için sahnede dozu kaçırdı.

Camila Silva figürlerinin dozunu kaçırınca izleyecileri şaşkına çevirdi.

Adamın kolu kırıldı

Kalçasını adamın yüzüne doğru vuran dansçı, seyircinin kolunun bir anda garip bir açıyla bükülmesi ve kırılması üzerine büyük bir panik yaşadı.

Sahnede kolu kırılan seyirciye sağlık ekipleri müdahale etti.

"Kimsenin buna zorlanmadığını belirtmek isteriz"

Sosyal medyadan olaya ilişkin açıklama yapan Dansçı Camila şu ifadelere yer verdi:

Sahneye çıkan herkesin kendi isteğiyle çıktığını, kimsenin buna zorlanmadığını belirtmek isteriz. Kolu kırılmadı sadece dirseği yerinden çıktı. 10 yılı aşkın süredir dans ediyorum ve kimseye zarar vermedim.

Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Yurt dışında kayda alınan görüntülerde bir izleyici kolundan oldu.

Festivalde sahne alan bir dansçı, izleyicilerden birini sahneye davet etti.

Yere yatarak dansçının altına konumlanan izleyici, kafasının bir anda çekilmesiyle destek aldığı dirsekleri kırıldı.

Acı içinde kalan izleyici neye uğradığı şaşırırken, dansçının hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktığı görüldü.