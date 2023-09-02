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Brezilya'da erkek arkadaşının ailesine acı yemek yapmak istedi! Komalık oldu Abone Olun

Brezilya'da erkek arkadaşının ailesine acı yemek yapmak istedi! Komalık oldu Brezilya’da bir kadın evlerini ziyaret eden erkek arkadaşının ailesine yemek hazırlığı yaptığı sırada hastanelik olarak günlerce komada kaldı.

ensonhaber.com Brezilya’da yemek yapmak isteyen bir kadın gözünü günler sonra hastanede açtı. 25 yaşındaki Thais Medeiros isimli bir kadın evlerini ziyaret eden erkek arkadaşının ailesine yemek hazırlamak istedi. Bu sırada Medeiros, Scoville derecesi (biber ısısını ölçmek için bir değerlendirme tablosu) 15 bin ile 30 bin arasında değişen keçi biberini kokladı. Koklayıp burnuna sürdüğü acı biberin ardından Medeiros bir anda fenalaştı. Günlerce komada kaldı Hastanede yapılan testlerin ardından Medeiros’un beyninde ödem olarak bilinen şişlik tespit edildi. Uzmanlar bu durumun bibere karşı olan alerjik reaksiyondan kaynakladığını belirtti. Konuşmada yürümede zorluk çekiyor Günlerce komada kalmak zorunda kalan Thais şu an için konuşma ve yürüme konusunda zorluk yaşadığı belirtildi. Doktorlar, oksijen eksikliğinden kaynaklanan nörolojik sorunlar nedeniyle normal aktivitelerine devam edemeyeceğinden endişe ediyor.

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