Brezilya’da film gibi soygun: 1 milyon 202 bin lira sokağa saçıldı

Brezilya’da film gibi soygun: 1 milyon 202 bin lira sokağa saçıldı

30 hırsız, filmleri aratmayan bir soygunla bankadan paralarla kaçmayı başardı. 2 saat süren hırsızlık ve sonrasındaki çatışmanın ardından polis, 1 milyon 202 bin TL’yi sokaktan topladı.

Brezilya'nın güneyindeki Criciuma kenti, filmleri aratmayan bir banka soygununa sahne oldu.

Otomatik silahlar taşıyan yaklaşık 30 hırsız, banka soygunu sırasında kenti adeta kuşatma altına aldı. Brezilya basını, soygunun pazartesi gece yarısı meydana geldiğini yazdı.

SOKAKTAN GEÇENLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANDILAR

Haberlere göre, siyahlar içindeki hırsızlar, devlet bankası Bank of Brazil'in yerel şubesine lüks araçlarla geldi.

Sokaktaki bazı kişileri canlı kalkan olarak kullanan hırsızlar, otomatik silahlarla polisle çatıştı.

Brezilya'da 30 hırsız banka soydu, polisle çatıştı İZLE

SOYGUN 2 SAAT SÜRDÜ

Hırsızlar, 220 bin nüfuslu kentin giriş noktalarını tutarak çevre bölgelerden destek ekiplerin gelmesine de engel oldu.

Yaklaşık iki saat süren soygun sırasında hırsızlar, bazı noktalarda patlayıcı infilak ettirdi.

Bankanın kasasının da patlayıcılarla açıldığı bilgisini paylaşıldı.

PARALAR SOKAĞA SAÇILDI

Soygun sırasında biri polis, iki kişi yaralanırken, çatışma sırasında sokaklara binlerce Brezilya reali saçıldı.

Hırsızlar henüz yakalanamazken, sokaktan para toplayan en az dört kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

POLİS YERDEN 1 MİLYON 202 BİN TL TOPLADI

Bankadan çalınan miktara ilişkin bir açıklama yapılmazken, soygunda kullanılan araçlar komşu kentte terk edilmiş halde bulundu.

Brezilya polisi, yerden yaklaşık 810 bin Brezilya reali (yaklaşık 1 milyon 202 bin TL) toplandığını duyurdu.