Brezilya'da halk gece karanlığında denize giriyor

AA

Güney yarım küredeki Brezilya, yaz aylarını yaşıyor...

Ülkede sahil geceleri gündüz olduğundan daha kalabalık oluyor.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Gece karanlığında denize girenlerin renkli görüntüleri kaydedildi.

DENİZE GİREREK SERİNLİYORLAR

Rio de Janerio'da sıcaktan bunalanlar akşamları soluğu sahilde alıyor.

Brezilyayılar denize girerek serinlemeye çalışıyor.

"HERKES GİBİ PLAJA GELDİM"

Gazetecilere konuşan Brezilyalı bir kadın, "Akşam sekiz ve kalabalığı görüyorsunuz. Çocuklar oyunlar oynuyor. Evde oturup film izleyebilirdim ama hava çok sıcak. Ben de herkes gibi plaja geldim." ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR 39 DERECEYE ÇIKACAK

Rio De Janerio sahilleri akşamları yüzlerce kişiyi ağırlama başlarken kentte termometrelerin 39 dereceye çıkması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcakların ömünüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini duyurdu.