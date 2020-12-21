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    Brezilya'da halk plajları doldurdu

    Brezilya'da halk plajları doldurdu

    Koronavirüs nedeniyle can kaybının 180 bini geçtiği Brezilya'da plajlarda mesafe kuralları hiçe sayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 20:14
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 20:19
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    Dünya genelinde bir yanda koronavirüs nedeniyle can kayıpları artarken, diğer yanda da mutasyona uğrayan virüs paniği yaşanıyor.

    Tüm bu gelişmelerin yanında, bazı ülkelerde ise hiç salgın yokmuş gibi bir anlayış hakim.

    200 BİNE YAKIN CAN KAYBI VAR

    Şimdiye kadar 7 milyon 241 bin 612 vaka tespit edilen Brezilya'da, 186 bin 818 kişi de hayatını kaybetti.

    Bu ciddi sayılara rağmen üklenin bazı bölgelerinde halkın rahatlığı şaşkınlığa nede oluyor.

    Brezilya da halk plajları doldurdu #1

    PLAJLAR DOLDU TAŞTI

    Yaz mevsimi yaşanan ülkede halk plajlara akın etti.

    Aşırı yoğunluğun yaşandığı plajlarda ise ne maske ne de mesafe kuralları uygulandı.

    Brezilya da halk plajları doldurdu #2

    Brezilya da halk plajları doldurdu #3

    Brezilya da halk plajları doldurdu #4

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