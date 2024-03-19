Brezilya'da 'hissedilen sıcaklık' rekoru kırıldı

AA
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 16 Mart'ta tüm zamanların hissedilen en yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi.
Rekor sıcaklık kayıtlara geçti
Rio de Janeiro Uyarı Sistemi'nin verilerine göre, kentin batısında hissedilen 60,1 santigrat derece, 18 Kasım 2023'te hissedilen 59,7 santigrat dereceyi aşınca kayıtlara rekor olarak girdi.
Uzmanlar, "El Nino" kaynaklı hava olayları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklık rekorlarının meydana gelebileceğini belirtmişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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