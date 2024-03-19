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Brezilya'da 'hissedilen sıcaklık' rekoru kırıldı

Brezilya'da 'hissedilen sıcaklık' rekoru kırıldı Rio de Janeiro'da termometreler 60,1 dereceyi göstererek, ülkenin şimdiye dek tecrübe ettiği en yüksek "hissedilen sıcaklık" rekorunu kırdı.