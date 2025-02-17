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Haber Merkezi

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan 50 milyon liralık Ferrari'nin bir eve çarparak tamamen kullanılamaz hale geldiği anlar kameralara yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, sarı renkli Ferrari 296 GTB'nin sürücüsünün aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptığı görülüyor.

Kontrolden çıkan lüks araç, yaşlı bir adamı yaklaşık bir metre farkla teğet geçerek bir evin duvarına çarptı.

MİLYONLARCA LİRALIK FERRARİ'YLE EVE GİRDİ

Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda aracın tamamen hurdaya döndüğü görülüyor.

Evin sahibi, kaza anında lüks aracın bir Ferrari bayisi çalışanı tarafından kullanıldığını belirtti.

Ev sahibi, "Evdeydim ve şiddetli bir çarpma sesi duyunca şok oldum. Ev alarmları çaldı. O anda yepyeni, sarı renkli bir Ferrari'nin evin kapısına çarptığını gördük" dedi.

"SÜRÜCÜ İYİYDİ, BİRAZ SERSEMLEMİŞ DURUMDAYDI"

Çevredeki insanlar kaza yerine koşarak sürücüyü enkazdan çıkarmaya yardım etti.

Kazadan şans eseri kurtulan emekli, "Sürücü iyiydi, sadece biraz sersemlemiş durumdaydı. Ağacın altına oturdu ve sonra insanlar onu oradan uzaklaştırdı" diye konuştu.

Aracın kaza öncesinde hız sınırının üzerinde seyrettiği belirlendi.