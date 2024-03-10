Brezilya'da sahte doktor skandalı Brezilya'da 27 yaşındaki Mirian Santana isimli kadın internetten aldığı sahte diplomayla doktorluk yapmaya çalıştı. Sahte doktorun foyası ilk iş gününde ortaya çıktı.

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Brezilya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Sao Paulo kentinde yaşayan 27 yaşındaki Mirian Santana aldığı sahte doktor diplomasıyla hekimlik yapmaya başladı.

Ancak Santana'nın suçu kısa sürede fark edildi.

Diğer doktorlar sicil numarasını kontrol edince gerçek ortaya çıktı

Santana'nın suçu, diğer sağlık uzmanlarının kendisinden şüphelenerek farklı isimdeki gerçek bir doktora ait olan sicil numarasını kontrol etmeleriyle ortaya çıktı.

Santana'nın internetten 8 dolara satın aldığı diplomasında eğitimini tamamladığı belirtilen tarihte diploma programının henüz başlamamış olduğu da dikkat çekti.

Sahte diplomayı internetten 8 dolara satın aldı

Tutuklandığı sırada 30 yetişkin ve çocuğu tedavi ettiği belirtilen Santana böylelikle, ilk iş gününde yakalanmış oldu.

Polise, ayda yaklaşık 802 dolar kazanan bir konuşma terapisti olduğunu söyleyen kadının mesleği onaylanmadı.

İlk iş gününde yakalandı: Tutuklandı

Klinikteki işi, Belediye Binası ile ihale sürecine katılan bir dış kaynak şirketi aracılığıyla bulduğunu belirtti.

Santana, yasadışı meslek icrası, ideolojik sahtecilik, sahte belge kullanma, hayati tehlike oluşturma ve zimmete para geçirmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.