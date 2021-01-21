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Brezilya'da selfie can aldı
Brezilya'nın kıyı kenti Praia Grande sahilindeki kayalıkta selfie çeken Soliane Luiza, dalganın etkisiyle denize düşerek hayatını kaybetti.
- DHA
- 21.01.2021 - 16:23
- Güncelleme : 21.01.2021 - 16:27
Brezilya'nın Praia Grande kentinde ilkokul öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Soliane Luiza, selfie çektiği sırada şiddetli dalga nedeniyle dengesini kaybederek, denize düştü.
HELİKOPTERLE ÇIKARILDI
Luiza'yı denizin ortasında helikopterle kurtaran arama kurtarma ekipleri, genç kadının hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini açıkladı.
GEÇEN HAFTA DA BİR KADIN ÖLMÜŞTÜ
Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde, geçtiğimiz hafta selfie bir can daha almıştı.
Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu düştü.
Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirmişti.