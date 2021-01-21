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    Brezilya'da selfie can aldı

    Brezilya'nın kıyı kenti Praia Grande sahilindeki kayalıkta selfie çeken Soliane Luiza, dalganın etkisiyle denize düşerek hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:27
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    Brezilya'da selfie can aldı

    Brezilya'nın Praia Grande kentinde ilkokul öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Soliane Luiza, selfie çektiği sırada şiddetli dalga nedeniyle dengesini kaybederek, denize düştü.

    HELİKOPTERLE ÇIKARILDI

    Luiza'yı denizin ortasında helikopterle kurtaran arama kurtarma ekipleri, genç kadının hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Soliane Luiza

    GEÇEN HAFTA DA BİR KADIN ÖLMÜŞTÜ

    Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde, geçtiğimiz hafta selfie bir can daha almıştı.

    Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın düşerek kendisine çarpması sonucu düştü.

    Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirmişti.

    Soliane Luiza

    Soliane Luiza

    Soliane Luiza

    Soliane Luiza

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