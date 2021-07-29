Kış mevsimini yaşayan Brezilya’da, hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Birçok bölgede kar yağışı etkili oldu.

Brezilya’da etkili olan kış mevsiminde termometrelerdeki sıcaklık, ülkenin güneyinde eksi 10’u gösterdi.

Rio Grande do Sul ve Santa Catarina eyaletleri yoğun kar yağışı ile beyaza büründü.

13 ŞEHİRDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Pelotas, Sao Francisco de Paula, Carlos Barbosa dahil olmak üzere en az 13 şehirde daha kar yağışı etkili oldu.

DOLU YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

Bazı şehirlerde etkili olan dolu yağışı ise hayatı olumsuz etkiledi.

Güney Yarım Küre’de haziran, temmuz, ağustos aylarında kış mevsimi yaşanıyor.

Brezilya’da termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi VİDEO

