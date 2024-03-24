Brezilya'da yağışlar toprak kaymalarına neden oldu: 14 ölü

Brezilya şiddetli yağışlarla mücadele ediyor...
Yetkililerden yapılan açıklamada, son 24 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığı ve bazı bölgelerde tahliye çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
14 kişi öldü
Toprak kaymalarında şimdiye kadar 14 kişi ölürken bazı kişilerin kaybolduğu haberlere yansıdı.
Rio de Janeiro kentinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edildi.
Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Sivil savunma ve itfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışması başlattı.
Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam edeceği aktarıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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