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    Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi

    Yoldan çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
    • AA
    • 25.01.2021 - 21:59
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    Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi

    Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde yoldan çıktı.

    Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildiğini belirtti.

    21 ÖLÜ, 33 YARALI

    Kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, 7'sinin durumu ağır 33 kişinin yaralandığı bildirildi. İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini araştırdıklarını söyledi.

    Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'ya sevk edildi.

    Brezilya’da otobüs kazası: 21 ölü, 33 yaralı

    Brezilya da yolcu otobüsü devrildi #1

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