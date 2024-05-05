Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı 66’ya yükseldi Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

İHA

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor.

Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

80 bin kişi evlerinden ayrıldı

Yerel yetkililer, 101 kişinin kayıp olarak bildirildiğini açıklarken, 80 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını aktardı.

Uruguay ve Arjantin sınırındaki eyalette yaklaşık 500 kasaba yağışlardan etkilendi, birçok bölgede yollar ve köprüler hasar gördü.

Lula ziyaret edecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın bugün tekrar selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)