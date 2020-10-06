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    Brezilyalı futbolcunun eşi apartman girişinde doğurdu

    İkinci lig takımında oynayan futbolcu, doğum sancıları artan hamile eşini hastaneye götürdüğü sırada apartmanın girişinde doğurttu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 08:21
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 08:21
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    Brezilyalı futbolcunun eşi apartman girişinde doğurdu

    Brezilya'nın ikinci lig takımı Náutico Capibaribe FC’de futbol oynayan Bryan Borges, hamile eşinin sancılarının artması üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

    Apartmandan çıkan çift, giriş katta zor anlar yaşadı.

    APARTMAN GİRİŞİNDE DOĞURDU

    Borges'in hamile eşi Myllena, doğum sancıları artması üzerine daha fazla dayanamayarak, apartman girişinde doğum yapmak zorunda kaldı.

    GÜVENLİK KAMERASI DOĞUM ANINDA KAYITTAYDI

    O anlar apartmanın güvenlik kamerasına takıldı. Ne yapacağını bilemeyen Borges, eşini yere indirerek, sancısını dindirmeye çalıştı. Görüntülerde, kadını çığlıklarını duyan apartman sakinlerinin çiftin yanına koştuğu görüldü.

    Brezilyalı futbolcunun eşi apartman girişinde doğurdu İZLE

    KIZ ÇOCUĞUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Myllena, apartman girişinde kız çocuğu dünyaya getirdi. Çiftin kızlarına Cecilia ismini taktığı belirtirken, sağlık durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

    Brezilyalı futbolcunun eşi apartman girişinde doğurdu #1

    Brezilyalı futbolcunun eşi apartman girişinde doğurdu #2

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