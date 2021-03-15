Brezilyalı rahipten 'Holokost tekrar olsun' duası

Brezilya’da Tupirani da Hora Lores adlı rahip düzenlediği ayin sırasında Holokost ile ilgili ettiği dua sonrası polis kiliseye operasyon düzenledi.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Pentekostal Nesil İsa Mesih Kilisesi’nde düzenlenen ayin sırasında rahip Tupirani da Hora Lores, yaklaşık 12 milyon Yahudi’nin öldürüldüğü Holokost’un tekrar yaşanması için dua etti.

"DEVAM ETMELİ"

“Tanrım, İkinci Dünya Savaşı’nda yaptıklarını tekrar yapmalısın. Yahudi soykırımı (Holokost) devam etmeli.” ifadelerini kullanarak bir çok kişinin tepkisini çeken rahip Hora Lores’in bağlı olduğu Pentekostal Nesil İsa Mesih Kilisesi’ne polis tarafından operasyon düzenlendi.

Brezilya polisinin operasyona İbranice’de ‘barış, uyum, bütünlük, refah ve huzur’ anlamına gelen ‘Shalom’ adını verdiği aktarıldı.

Brezilya Federal Polisi’nden yapılan açıklamada, kilisede bulunan evraklara ve bilgisayarlara el koyulduğu duyuruldu.