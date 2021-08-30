Brezilya'yı sarsan banka soygunu

50 kişilik silahlı çete, banka soygununun ardından kaçarken rehin aldığı kişileri arabalara bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Araçatuba kentindeki 3 bankaya, sabah saatlerinde ağır silahlı gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Çete, soygun sonrası çok sayıda kişiyi rehin aldı ve polis karakolunu kuşattı.

Filmleri aratmayan olayda çete üyeleri arabaları ateşe verip, şehrin ana erişim yollarını kapattı.

REHİNELERİ OTOMOBİLLERDE KALKAN YAPTILAR

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, rehinelerin arabaların tavanına ve kaputlarına bağlanıp canlı kalkan olarak kullanıldığı görüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kaputlara bağlı rehinelerle birlikte yolda ilerleyen birden fazla araba kameraya yansırken, bir kişinin minibüsün açılır tavanından ellerini kaldırdığı anlar yer aldı.

Brezilya'da soyguncular rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptı

"POLİS SALDIRIYA GEÇEMİYOR"

Polise göre çetenin en az 50 ağır silahlı üyesi bulunuyor.

Araçatuba Belediye Başkanı Dilador Borge, polisin olaya müdahale etmekte zorlandığını belirterek "Polis saldırıya geçemiyor, çünkü çok fazla rehine var." diye konuştu.

HALKA 'PATLAYICI' UYARISI

Borges, soyguncuların şehrin farklı noktalarına patlayıcı maddeler yerleştirdiğini belirterek halka dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

ÖLÜLER VAR

Brezilya medyası ise kenti sarsan olayda şu ana kadar 2'si sivil, 1'i soyguncu olmak üzere en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.