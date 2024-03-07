AA & Ensonhaber

Succession dizisinin Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncusu Brian Cox, Filistinli şair Rıfat el-Arir'in şiirini okudu.

El-Arir, şair olmasının yanı sıra akademisyenliği ile de "Gazze'nin sesi" olarak görülüyordu.

Filistinli şairin şiirini okudu

İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gazze için sesler" programı düzenlendi.

Programa katılan oyuncu Cox, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden el-Arir'in yazdığı "Ölmem Gerekirse" adlı şiiri seslendirdi.

Ölmem Gerekirse...

İlla ölmem gerekiyorsa, sen yaşamalısın

Hikayemi anlatmak için

Eşyalarımı satıp bir parça kumaş ile uzun kuyruklu ve beyaz teller satın almak için

Gazze’de, bir yerde bir çocuk, cennetin gözlerinin içine bakarken

Kendi bedenine bile veda etmeden giden babasını beklerken uçurtmayı görür

Senin yaptığın uçurtmayı

Ve bir an için bir meleğin ona sevgiyi geri getirmek için orada olduğunu düşünür

Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin

Bir masal olsun bu uçurtma.