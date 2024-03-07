Succession dizisinin Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncusu Brian Cox, Filistinli şair Rıfat el-Arir'in şiirini okudu.
El-Arir, şair olmasının yanı sıra akademisyenliği ile de "Gazze'nin sesi" olarak görülüyordu.
Filistinli şairin şiirini okudu
İngiltere'nin başkenti Londra'da "Gazze için sesler" programı düzenlendi.
Programa katılan oyuncu Cox, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden el-Arir'in yazdığı "Ölmem Gerekirse" adlı şiiri seslendirdi.
Ölmem Gerekirse...
İlla ölmem gerekiyorsa, sen yaşamalısın
Hikayemi anlatmak için
Eşyalarımı satıp bir parça kumaş ile uzun kuyruklu ve beyaz teller satın almak için
Gazze’de, bir yerde bir çocuk, cennetin gözlerinin içine bakarken
Kendi bedenine bile veda etmeden giden babasını beklerken uçurtmayı görür
Senin yaptığın uçurtmayı
Ve bir an için bir meleğin ona sevgiyi geri getirmek için orada olduğunu düşünür
Eğer ölmem gerekiyorsa, umut getirsin
Bir masal olsun bu uçurtma.
İsrail'in saldırılarında öldürüldü
Rıfat el-Arir, geçen aralık ayında birçok aile üyesiyle birlikte İsrail bombardımanlarının hedefi oldu.
44 yaşındaki el-Arir, Gazze İslam Üniversitesi'nde önde gelen bir profesördü ve bölgedeki genç nesil yazarlar arasındaydı.
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