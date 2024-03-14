Brüksel'de evsizler giderek artıyor Belçika'nın başkenti Brüksel'de giderek artan sayıdaki evsizlere sosyal yardım sağlayan kuruluşlar, imkansızlık içinde oldukları gerekçesiyle kısa süreli grev başlattı.

AA & Ensonhaber

Brüksel'de evsizlikle mücadele eden Bruss'help adlı kuruluş, evsizlik sorununun önemine dikkat çekmek amacıyla bir saatlik iş bırakma eylemi düzenledi. Eylemde, sosyal hizmet sektöründeki kaynakların yetersizliği ve evsizlerin sayısındaki artışın önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

Evsiz sorununun azaltılması istendi

Sosyal hizmet sektöründeki kuruluşlar, Başbakan Alexander de Croo ve Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Rudi Vervoort'a bir mektup yazarak, kentteki konut sıkıntısına çözüm bulunması, yardım kriterlerinin gözden geçirilmesi ve yanlış yardım alanların tespit edilmesi gibi önerilerde bulundular.

Evsizlerin oranı yüzde 19 arttı

Son verilere göre, Belçika'da evsiz veya kötü barınma koşullarında yaşayan 7,134 kişi tespit edildi ve bu rakamın önceki yıla göre %18.9 arttığı belirtildi.

Ülkeye sığınanlar barınmakta zorlanıyor

Belçika'da sığınma başvurusunda bulunanlara barınak sağlama konusunda yaşanan kriz de endişe verici boyutlara ulaştı. Federal kurumlar, kapasitelerinin dolması nedeniyle giderek daha fazla insanı sokakta yaşamaya zorluyor. Bu durumda olan insanların gündüzleri gönüllü kuruluşlar tarafından bakımları sağlanıyor. Geçen yıl alınan bir kararla, ailelere, kadınlara ve çocuklara öncelik verileceği gerekçesiyle bekar erkeklere barınak sağlanmaması kararı da bu sektör üzerinde ek yük oluşturuyor.