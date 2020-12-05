Tartışmalı güvenlik yasa tasarısına tepki gösteren protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un istifasını istedi.

Avrupa'da yaşanan ırkçılık ve polis şiddeti, tepkilerin odağına oturdu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.

AB Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı pankartlar taşıdı, slogan attı.

MACRON'A İSTİFA ÇAĞRISI

Belçika ve Fransa'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.​​​​​​​

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

FRANSA'DA TASARI TARTIŞMASI

Fransa'da hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin euro cezaya çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısı tartışılıyor.

Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddetine protesto FOTO GALERi

Son zamanlarda polis şiddetine yönelik çok sayıda farklı olaylara ait görüntülerin ortaya çıkması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

"KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE REVİZE EDİLMELİ"

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları özel raportörleri, Fransa'daki tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı şekilde revize edilmesi gerektiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi'nin yayınladığı açıklamada, "Parlamentodaki üyelerin, polis memurlarının görüntülerinin yayınlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesini yeniden yazacaklarını söylemeleri iyi bir işaret ama bununla da yetinilmeyip tasarının amacını bir bütün olarak yeniden değerlendirmek gerekiyor. Açıkçası, 24. maddenin yeniden yazılması yasadaki defoları kapatmayacağı gibi, kesinlikle temel insan haklarını ihlal eden tek madde de değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

"İNSAN HAKLARI HUKUKUYLA UYUMSUZ"

Açıklamada, geçen hafta tartışmalı yasa tasarısının onaylanmasının ardından on binlerce kişinin Fransa genelinde protestolar yaptığı anımsatıldı.

Tartışmalı genel güvenlik yasa tasarısının uluslararası insan hakları hukukuyla uyumsuz olduğunu ve kapsamlı bir şekilde revize edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, polis tacizlerinin görüntülenmesinin kamu kurumlarının denetiminde hayati bir rol oynadığını altını çizdi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısında, güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda ya da operasyonlarda kişisel ve drone kameralar kullanmasına izin veren 22. maddenin de özellikle göstericilerin geniş çaplı gözetimine yol açacağı uyarısında bulunuldu. Bunun da mahremiyet hakkı, barışçıl toplanma özgürlüğü ve ifade özgürlüğü gibi haklar üzerinde ciddi etkiler doğuracağına işaret edildi.