Bu yılın en şaşırtan iş ilanı: Uyuyarak yaklaşık 400 bin TL para kazanacak Birleşik Krallık'ın en büyük yatak markalarından biri, 'Baş uyku sorumlusu' aradığını duyurdu. Bu pozisyona seçilen kişi, 6 ay boyunca 874 saatlik bir eğitimden geçecek ve karşılığında yaklaşık 400 bin TL kazanacak.

AA

Birleşik Krallık'ta ülkenin en büyük yatak perakendecilerinden olan bir marka, yayınladığı iş ilanıyla şaşkına çevirdi.

Marka, müşterilerinin mümkün olan en iyi uykuyu almasını sağlamak için yeni bir "Baş Uyku Sorumlusu" aradığını duyurdu.

Pozisyona seçilen kişi, 6 aylık bu yarı zamanlı pozisyon için 874 saatlik bir eğitimden geçecek ve bu iş karşılığında kendisine 10 bin sterlin (yaklaşık 400 bin TL) ödenecek.

Yatarak 400 bin lira kazanacak

Seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir de baza test etme şansına sahip olacak.

Pozisyon "tamamen uzaktan" yürütülecek olup, başvuru sahiplerinin pazarlama ya da sosyal medya alanında üniversite yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

Ürün testi, bu rolün önemli bir parçasını oluşturacak olsa da, işin önemli unsurlarından biri de Huntingdon'daki Bensons fabrikasını ziyaret etmek.

Baş uyku sorumlusu bu sayede, yatak ve yatak tedarik zincirinin nasıl çalıştığını öğrenmek için inovasyon ekibiyle zaman geçirecek.

Mesainin tamamı uykuda geçmeyecek

Yani, mesainin tamamı uykuda geçmeyecek.

Baş uyku sorumlusu aynı zamanda, uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla, kötü uykuya katkıda bulunan tetikleyicileri tanıyacak ve optimum uyku düzenini geliştirmeye yardımcı olmak için insanların benimsemesi gereken iyi alışkanlıkları öğrenecek.

Bu eğitimin 14 saatten fazlası yatakta verilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)