Bulgaristan vatandaşlığı şartı: Bulgarca bilmek zorunlu olacak

Bulgaristan Parlamentosu, vatandaşlık alma konusunda düzenleme yaptı.
Vatandaşlıkla ilgili yasa değişikliği teklifi için oylama gerçekleştirildi.
Düzenleme, 240 üyeli Meclis'te oylamaya katılan 154 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edildi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu iktidar yanlısı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi'nin 36 milletvekili oylamada çekimser kaldı.
Bulgarca bilme zorunluluğu
Yeni düzenlemede Bulgarca bilme zorunluluğu, Bulgaristan vatandaşlığını geri alan kişilerin çocukları için de geçerli olacak.
Daha önce, Bulgaristan vatandaşlığını geri alan kişilerin çocukları da doğrudan vatandaşlığa alınıyordu.
Bulgarca okullara çağrı
İktidar koalisyonundaki Değişime Devam Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı Milletvekili Denitza Saçeva, yurt dışındaki Bulgar diasporanın yeni düzenlemeden zarar görmemesi için Bulgarca okulların faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasını önerdi.
Saçeva, Bulgar kökenli vatandaşların yaşadığı ülkelerde hafta sonları eğitim veren "Pazar Okulları"nın çocuk ve gençlere yönelik Bulgarca öğretimini artırmalarını teklif etti.
Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerinin gözü düzenlemede
İkinci bir oylamanın ardından yürürlüğe girecek düzenleme, Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerini yakından ilgilendiriyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış