Bulgaristan'da fotoğraf çekerken 590 metre yükseklikten düşen turist öldü

Haber Merkezi

İrlanda'da yaşayan 29 yaşındaki bir adam, iş tatilini değerlendirmek üzere Bulgaristan’ın meşhur kayak merkezi Bankso’ya gitti.

Burada otele yerleştikten sonra kayağa giden İrlandalı turist, Bulgaristan'ın ikinci en yüksek dağı olan Vihren'in yamacında bir grupla gezintiye çıktı.

İsmi açıklanmayan turist manzaraya karşı fotoğraf çekmek istedi.

590 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Aniden ayağı kayan adam dağ yamacından yuvarlandı.

Yaklaşık 590 metre yükseklikten kayalıklara düşen adam kazada ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan dağ kurtarma ekibi, yaralıyı hızla Bulgaristan’ın Razlog şehrinde bir hastaneye ulaştırdı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç adam hayatını kaybetti.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili bilgi sahibi olduklarını ve aileye verdikleri desteği açıkladı.