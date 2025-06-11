Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya eziyet edildi

AA

Bulgaristan'da dehşet olay...

Varna ve Eski Zağara şehirlerinde yapılan denetimlerde, 5 adet huzurevinin yasa dışı hizmet verdiği tespit edildi.

İhbarın üzerine huzurevlerine operasyon düzenlendi.

YAŞLILARA EZİYET ETTİLER

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, baskın yapılan huzurevlerine 205 yaşlıya eziyet edildiği ortaya çıktı.

İşkence yapılan yaşlılara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

"HUZUREVLERİ, KORKU EVLERİNE DÖNÜŞTÜ"

Fotoğraflarda, bakımsızlıktan zayıflamış yaşlıların ayaklarından bağlandığı, yatakların altında yatırıldığı görülüyor.

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, basına yaptığı açıklamada, huzurevlerinin "korku evlerine" dönüştüğünü söyledi.

Georgiev, "Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler." dedi.

"MÜFETTİŞLER AĞLAYARAK DIŞARI ÇIKTI"

Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının da başka yerlere nakledildiğini aktaran Georgiev, “Böyle bir dehşet şimdiye kadar kimse görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar." diye konuştu.

"DOKTOR SADECE BİRİ ÖLDÜĞÜNDE GELİYOR"

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu. Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu."

Georgiev, kaçak huzurevlerinin kapatılacağını ve sıkı denetimlerin süreceğini bildirdi.