Yaklaşık 2 aydır hizmet veremeyen mekan sahipleri, salgın önlemlerine karşı sivil itaatsizlik hareketi başlatarak kepenk açmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Bulgaristan'da, kısıtlamalar devam ediyor.

Tedbirler kapsamında 27 Kasım'dan beri kapalı olan restoran ve gece kulübü sahipleri duruma isyan etmeye başladı.

Restoranlar Birliği Başkanı Riçard Alibegov, ay sonundan itibaren işletmelerinin açılmaması durumunda ülke genelindeki mekanların kapanma kararına uymayacaklarını açıkladı.

'PROTESTOLAR BAŞLAYACAK'

Artık beklemek için güçlerinin kalmadığını söyleyen Alibegov, ilk önce ülke genelinde protesto eylemi gerçekleştireceklerini, dikkate alınmaması durumunda ise yasağa rağmen işletmelerini açacaklarını vurguladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: ÖNCELİĞİMİZ BUNLAR DEĞİL

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ise restoran benzeri işletmelerin önemli bir sektör oluşturduğunu belirtse de halihazırda kendileri için bir önceliği olmadığını belirtti.

Bakan Angelov; önceliği eğitime, sağlık sistemine ve spor faaliyetlerine verdiklerini aktardı.

Bulgaristan’da restoran sahipleri kısıtlamalara isyan etti