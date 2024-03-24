Rusya, başkent Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldı.
Silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen terör eyleminde şimdiye kadar 143 ölüm yaşandı.
Birçok ülke Rusya'ya taziye mesajı iletti. O ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de var.
Rus bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Dubai'de bulunan 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa'ya Rus bayrağının renkleri yansıtıldı.
Söz konusu yapının üzerine "Rusya ile dayanışma içindeyiz" ifadesinin yazıldığı görüldü.
Moskova'ya destek mesajı
Ayrıca, "BAE, Rusya'yı destekliyor" ifadesi, İngilizce ve Arapça olarak Burj Khalifa'da yer aldı.
BAE'deki yapılar Rus bayrağının renklerine büründü
Dubai yetkilileri ve binanın sahibi olan bir geliştirme şirketi tarafından yapılan düzenleme birkaç dakika boyunca sürdü.
BAE'de ayrıca diğer birçok yapının da Rus bayrağının renklerine büründüğü belirtildi.
Bunlar; Khalifa Üniversitesi, ADNOC petrol şirketi, ADNEC sergi şirketi, Mubadala egemen fonu, Abu Dabi Belediyesi'nin yanı sıra Şeyh Zayed Köprüsü, Burj Al Arab oteli ve Dubai mimari simgesi olarak sıralandı.
'Rusya'yı ve halkını destekliyoruz' dediler
BAE'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bu dayanışma girişimi, BAE'nin istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ve uluslararası hukukla bağdaşmayan her türlü şiddet ve terörizmi kategorik olarak reddettiğini doğruluyor.
Aynı zamanda BAE liderliğinin ve halkının terör saldırılarına karşı mücadelede Rusya'yı ve halkını desteklediğini de gösteriyor.
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