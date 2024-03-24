Burj Khalifa, Rus bayrağının renklerine büründü Başta Dubai'de 828 metre yüksekliğindeki yapı olmak üzere birçok yapı Rus bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

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ensonhaber.com

Rusya, başkent Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla sarsıldı.

Silahlı saldırganlarca gerçekleştirilen terör eyleminde şimdiye kadar 143 ölüm yaşandı.

Birçok ülke Rusya'ya taziye mesajı iletti. O ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de var.

Rus bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Dubai'de bulunan 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa'ya Rus bayrağının renkleri yansıtıldı.

Söz konusu yapının üzerine "Rusya ile dayanışma içindeyiz" ifadesinin yazıldığı görüldü.

Moskova'ya destek mesajı

Ayrıca, "BAE, Rusya'yı destekliyor" ifadesi, İngilizce ve Arapça olarak Burj Khalifa'da yer aldı.

BAE'deki yapılar Rus bayrağının renklerine büründü

Dubai yetkilileri ve binanın sahibi olan bir geliştirme şirketi tarafından yapılan düzenleme birkaç dakika boyunca sürdü.

BAE'de ayrıca diğer birçok yapının da Rus bayrağının renklerine büründüğü belirtildi.

Bunlar; Khalifa Üniversitesi, ADNOC petrol şirketi, ADNEC sergi şirketi, Mubadala egemen fonu, Abu Dabi Belediyesi'nin yanı sıra Şeyh Zayed Köprüsü, Burj Al Arab oteli ve Dubai mimari simgesi olarak sıralandı.

'Rusya'yı ve halkını destekliyoruz' dediler

BAE'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: