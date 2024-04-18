Burkina Faso 3 Fransız diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Afrika'da Fransa'nın büyük sömürge düzeni sarsılıyor...
Yılların sömürgeci zihniyetini devam ettiren Fransızlara Afrikalılar artık boyun eğmiyor.
Afrika ülkesi olan Burkina Faso, uzun yıllar ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı harekete geçti.
Ülkeyi terk etmeleri istendi
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Vagadugu Büyükelçiliğinde görevli 3 diplomatlarının, "yıkıcı faaliyette bulundukları" gerekçesiyle Burkina Faso makamlarınca istenmeyen kişi ilan edildiğini ve 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurdu.
Fransa'nın Vagadugu Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Fransa ile ilişkiler kötüleşti
Fransa'nın eski sömürgelerinden Burkina Faso ile ilişkiler, 30 Eylül 2022'de İbrahim Traore'nin askeri hükümetinin başa gelmesiyle kötüleşmişti.
Son yıllarda Burkina Faso, Fransa ile birçok alandaki ortaklık anlaşmalarını sonlandırma kararı almıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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