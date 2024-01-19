Burkina Faso'da darbe girişiminin engellendiği duyuruldu Burkina Faso'da hükümeti devirmeye çalışan çetenin çökertildiği bildirildi. 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandıktan bu yana 10'a yakın darbe gördü.

AA

Afrika'da Fransa'nın büyük sömürge düzeni sarsılıyor...

Yılların sömürgeci zihniyetini devam ettiren Fransızlara Afrikalılar artık boyun eğmiyor.

Fransa ise yaşanan başkaldırıya ülkelerin içini karıştırarak cevap vermeye çalışıyor.

Darbe planı yapan çete çökertildi

Burkina Faso Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, yaptığı açıklamada, 14 Ocak'ta geçiş hükümetine karşı darbe planlayan çete üyelerinin yakalandığını duyurdu.

Askerler ve aktivistler darbeyi planladı

Ouedraogo, darbe girişiminde bulunan çetede birçok askeri personel, sivil ve aktivistin yer aldığını, soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

10'a yakın darbe yaşandı

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana 10'a yakın askeri darbe gördü.

Terör olaylarının artışa geçmesinin ardından Ocak 2022'de Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın yönetime el koyduğu ülkede bir darbe de Eylül 2022'de Yüzbaşı İbrahim Traore tarafından yapılmıştı.

Traore, darbeden bir ay sonra yemin ederek geçiş dönemi devlet başkanı olarak göreve başlamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)