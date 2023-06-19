Çad ordusu, Fransız askerlerini gözaltına aldı Çad ordusu, Sudan sınırında bulunan Adre şehrinde görev yetkisi bulunmadığı halde izinsiz keşif yapan bir grup Fransız askerini gözaltına aldı.

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Eski Fransız sömürgesi ülkeleri, Fransa'ya karşı ayaklanmaya başladı.

Her anlamda bağımsızlık isteyen ülkeler Fransa'nın kendilerine doğrudan ya da dolaylı yoldan müdahale etmesine karşı çıkıyor.

Öyle ki Mali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Çad'da Fransa'nın kendilerine yönelik politikalarına karşı gösteriler düzenlendi.

Geçtiğimiz ay ellerindeki pankartlarla "Fransa'ya hayır, Fransa defol" sloganları atan Çadlılar Fransız şirketlerini hedef aldı.

Afrika'da Fransa'ya karşı başkaldırı sürüyor

Fransız Konsolosluğu önünde toplanan bir grup ise askerler için yapılan anıtı yıktı.

Yaşananların ardından Fransız sömürüsüne karşı mücadele eden Çad'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Çad Ordusu, Sudan sınırındaki Adre şehrinde görev yetkisi bulunmadığı halde izinsiz keşif yapan bir grup Fransız askerini takibe aldı.

Çad ordusu Fransızları paketledi: Silahlarına da el konuldu

Fransız askerler, Çad ordusu tarafından gözaltına alındı.

Herhangi bir görev emrine sahip olmayan Fransız askerlerinin silahlarına da el konuldu.

Gözaltı sonrası Fransız askerlerin Sudan'daki çatışmaları, Çad sınırından takip ettikleri ileri sürüldü.

Söz konusu olayın 8 Haziran'da yaşandığı, görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.

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Fransa askerlerini çekse de gizli keşifleri sürdürüyor

Öte yandan Fransa, Ağustos 2014’ten bu yana Mali'de konuşlu Fransız Barkhane Operasyonu'nu, Bamako yönetiminin Paris ile ilişkilerinin gerilmesi üzerine Haziran 2022'de sonlandırmak zorunda kalmış, tüm askerlerini bu ülkeden çekmişti.

Paris, Burkina Faso’daki askeri hükümetin 23 Ocak’ta Fransa ile askeri iş birliğini feshettiklerini açıklamasının ardından, bu ülkede 2009’dan bu yana Sabre Operasyonu kapsamında konuşlu tüm askerlerini 19 Şubat’ta çekmek zorunda kalmıştı.

İki ülkeden askerlerini çeken Fransa, Sudan'daki çatışmaları ise gizli keşiflerle takip ediyor.